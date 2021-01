Oasis

Enero 11, 2021 - 11:30 p. m. 2021-01-11 Por: Gonzalo Gallo

Hay variadas maneras de ver lo que es espiritualidad y, claro, todas son respetables. Conviene acercarse a los Maestros o Guías sabios.



Es bueno ver su vida espiritual. Es lo mejor, así como para aprender ingeniería o medicina, se sigue a los mejores en ese campo.



Los místicos de todas las culturas, con un credo o sin él, han cultivado una relación de amor con Dios.



Incluso sin conocerse han hablado de él como “mi amado”. También lo han tenido siempre presente y no solo en las cuitas o el infortunio.



¿Es Dios el amado de tu ser? ¿Vives en su amorosa presencia? Si así es ya sabes por qué disfrutas de paz interior.



No te hundes ante lo adverso y nada te perturba. Eres uno con Dios y con los demás. No hay separación.



Cada día eres más amoroso, consciente y coherente. Para ti nadie es malo porque lo ves con ojos compasivos como un hermano en desamor.



Tampoco nada es malo y todo es perfecto en una aparente imperfección. Ves las pruebas como aprendizajes.



