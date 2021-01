Oasis

Enero 07, 2021 - 11:30 p. m. 2021-01-07 Por: Gonzalo Gallo

El colosal ego soberbio de Donald Trump: no aceptar las elecciones de 2020 que no estuvieron especialmente reñidas en términos históricos.



Biden ganó más votos del Colegio Electoral que los candidatos ganadores en cinco elecciones desde 1960.



También mayorías de voto popular más amplias que en más de la mitad de las elecciones presidenciales de las últimas seis décadas.



Un ser soberbio vive engolosinado con el poder y hace lo que sea para conservarlo porque no sabe perder.



Es un mal que se da en todas las esferas, sea poder político, económico, militar, religioso o social.



Es falso decir que el poder ciega, eso es echarle la culpa a lo externo. Lo correcto es entender que el humano se ciega con el poder.



Sobran los casos en los que una empresa u organización se cierra cuando muere porque su creador no tuvo humildad para retirarse a tiempo.



En las relaciones de dispareja, tan comunes, uno manda o ambos viven en una batalla desgastante de egos. Sincérate: ¿Soy humilde?





