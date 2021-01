Oasis

Enero 06, 2021 - 11:30 p. m. 2021-01-06 Por: Gonzalo Gallo

Sugerencias positivas para que en este nuevo año concretes tus buenos propósitos y no desvanezcan como el humo:



1. Ten un plan realista con recursos y fechas para tus propósitos. Haz el ejercicio Dofa: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.



2. Aprovecha el poder de afirmar sin cesar: lo voy a lograr, puedo, soy capaz, insisto; Dios, me ayudas: angelitos me dan su apoyo.



3. Una herramienta poderosa es la visualización: cierra tus ojos y crea imágenes en las que te ves logrando lo que anhelas



4. Agradecer atrae lo que deseas y aumenta tu ánimo. Da gracias por anticipado de que llegarás a la meta.



5. Cuenta con aliados: comparte con unas tres personas lo que sueñas y pides que con frecuencia te animen y te evalúen. Cuenta con el amor de Dios y con los ángeles.



6. Apóyate en ayudas visuales como una manilla en tu mano. Siempre que la ves Afirmas, Visualizas y Agradeces: Técnica AVA.



7. Sé fiel a tu plan pero con elasticidad para hacer cambios o correcciones necesarias. Sé creativo ya que a veces la realidad cambia todo.



