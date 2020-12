Oasis

Diciembre 27, 2020 - 06:20 a. m. 2020-12-27 Por: Gonzalo Gallo

Sabiduría es vivir disfrutando del presente, y no intentar controlar con intención de dominar tu futuro.



Sé consciente de cuánto sufres cada vez que el ego soberbio y tu rigidez te mueven controlar y todo fracasa.



Cuando el ego sin amor no consigue cada uno de sus caprichos, sufres como un niño cuando no consigue lo que quiere.



Igual que una serpiente, elige te has desprenderte de tu piel anterior, de lo negativo que cargas del ayer.



Es rico soltar armaduras, los fardos que quitan vida y te alejan de un gran tesoro llamado felicidad.



Ama tu ser y cuídalo porque esa es tu hermosa esencia, vives mejor si elevas tu nivel de consciencia.



Cada vez que habla tu ego soberbio y no tu buen corazón, reconoce eso para desoír a uno y escuchar al otro.



Cuando amas se apaga el fuego del miedo, la tristeza, la ira y la. El amor auténtico extingue esas llamaradas.



