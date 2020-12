Oasis

Diciembre 21, 2020 - 11:30 p. m. 2020-12-21 Por: Gonzalo Gallo

Siente gozo cuando empiezas a entender que el odio puede ser controlado por el amor y la compasión.



Pero no creas que eso es para practicarlo sólo a veces. Amar es una decisión que hay que practicar cada día.



No caigas en la trampa sutil de dar amor sólo a aquellos que consideras ‘los míos’ o ‘los buenos’.



Así, tu ego orgulloso continúa dominando tu vida y necesitas elevar tu nivel de consciencia para amar de modo incondicional.



De verdad vive en sintonía constante con Dios y crea más espacios para el amor, el perdón y la amabilidad.



¡Qué bueno cuando te das cuenta de que el nivel de amor en tu vida supera tu nivel de amargura!



Ya no te siguen irritando las cosas que consideras inaceptables, porque ves que todo es perfecto.



Con amor tu crecimiento interior empieza a conceder menos sitio a la queja y más al agradecimiento.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog