Oasis

Diciembre 13, 2020 - 11:30 p. m. 2020-12-13 Por: Gonzalo Gallo

Dios mío, tu me ayudas a soportar la fatiga, vencer el abatimiento y olvidar el cansancio.



Me alegras cuando hay tristeza en el corazón, templas mi confianza, reanimas mi espíritu.



A tu lado todo es luz si estoy desilusionado y me fortaleces para recuperar lo que he perdido.



Me recuerdas que con fe los esfuerzos no son estériles; Tú, Señor, alejas la melancolía y me confortas.



Me levantas, amado Dios, cuando caigo, me comprendes con amor tierno y me prometes tiempos más favorables.



Me enseñas a aprender de mis errores y me das paciencia en un camino en el que se alternan las penas y los gozos.



Me conduces por el sendero recto en el que la vida nunca es inútil cuando el amor está presente.



Bendito Señor, me invitas a centrarme en lo esencial, dejar de lado asuntos de poca importancia y avanzar sin desfallecer.



Gracias por tu luz, tu paz y tu amor infinito. Lo único que deseas de mí es solo que viva en amor a mí mismo y a los demás. Nada más. Todo lo demás que piden las religiones es humano.



