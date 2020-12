Oasis

Diciembre 10, 2020 - 11:30 p. m. 2020-12-10 Por: Gonzalo Gallo

Los que tratas están allí para amarlos, no para juzgarlos, esperan afecto, compañía, apoyo o un consejo.



Imagina que alguien llega con rostro de pesadumbre o incertidumbre y sientes que necesita ser escuchado.



Piensa: puede ser un momento muy vulnerable, se está abriendo y está dejando al desnudo sus errores, o sus traumas y sus miedos.



Si digo que escucho, pero juzgo, critico o me enfado, esa persona no volverá a querer hacerlo más.



Se trata de un momento sensible que requiere de toda tu delicadeza, de actuar con un amor comprensivo.



Si como padre o madre crees que una charla con tus hijos requiere algún consejo, hazlo con amor y sin juzgar.



Si algo te preocupa, aplázalo para otro momento. Si no te comunicas bien será difícil que alguien vuelva a confiar en ti.



Saber relacionarse pide saber comunicarse bien: saber escuchar, saber comprender, saber ceder, saber respetar.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog