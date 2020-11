Oasis

Noviembre 15, 2020 - 11:30 p. m. 2020-11-15 Por: Gonzalo Gallo

Es impresionante cómo los humanos eligen saturarse de dolor antes de decidir hacer un cambio y exclamar: “Ya me cansé de sufrir”.



Se habla de ‘tocar fondo’ y cada ser elige en qué oscuro, profundo y lóbrego laberinto quiere permanecer.



Es dura la sensación de impotencia cuando ves cómo alguien que amas se estrella sin tomar consciencia y no puedes hacer nada.



Hay adictos que ni siquiera durmiendo en un andén y aguantando hambre buscan ayuda. Necesitan sufrir más.



¿Por qué se elige sufrir hasta límites sobrecogedores? Hay muchas razones y algunas tienen que ver con un pasado complicado.



Cuando un árbol no da buenos frutos el mal casi siempre está en sus raíces y las del humano están en su infancia.



Por eso todo mejora cuando sanas lo que sea necesario con papá y mamá, comprendes y sueltas lo que cargas.



Es lo que se hace en constelaciones familiares. Si se hace bien, todo fluye de un mejor modo. Exclama mucho: “Ya me cansé de sufrir”.



