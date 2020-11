Oasis

Noviembre 06, 2020 - 11:30 p. m. 2020-11-06 Por: Gonzalo Gallo

Cuenta la historia que hace años una mujer que era bonita de cuerpo, pero con el alma seca, salió a la calle.



Al cruzar una avenida iba distraída, la atropelló un auto, murió de modo instantáneo y llegó al cielo.



La atendió un ángel que examinó algo en el aire sin necesidad de pantallas, ni teclados, ni ratón o mouse.



Entonces llamó a San Pedro porque había un error, este vino, chequeó bien todo y afirmó:



“Es lo más extraño del mundo, ella no debía haber muerto, voy a llamar a un arcángel que sabe de todo esto.



No lo entiendo. Suena imposible, pero ojalá no nos hayan hackeado desde el infierno”.



Pidió perdón a la señora y la envió a la Tierra. Ella, al volver, tenía con qué y se sometió a varias cirugías estéticas.



Al año fue a un paseo de río, se ahogó y en el cielo se quejó a San Pedro con ira. Este le dijo: “Es su culpa, la muerte no la reconoció”.



