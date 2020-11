Oasis

Noviembre 05, 2020 - 11:30 p. m. 2020-11-05 Por: Gonzalo Gallo

En cierta ocasión se reunieron los números a conversar y en la charla el 9 comenzó a jactarse y burlarse de los demás.



“Ja, ja, soy el mejor y el primero porque los abarco a todos que valen menos que yo. Soy como el rey de los números”.



Todos los números se quedaron callados menos el cero que intervino y le dijo con seguridad al 9:



- “La arrogancia es atrevida. No me ufano de nada, pero yo tengo más peso y más importancia que tú, aunque no lo creas.



- Estás delirando, ¿cómo puedes decir eso? No vales, eres un cero y no significas nada. Cállate por favor”.



Entonces el cero invitó a una amiguita llamada coma y con sigilo le dijo: “Pongámonos a la izquierda del 9”.



Así lo hicieron y entonces el 1 se emocionó y dijo: sin soberbia “oh, ahora yo valgo más que tú, eres 0,9 menos que yo.



Y el cero se puso luego a la derecha del uno y dijo: y ahora somos un diez y tu también eres menos.



El 9 aprendió a dejar de lado la soberbia y que todo es relativo. El 1 se puso a su izquierda y le dijo: “Mira, unidos somos más”.



