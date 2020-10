Oasis

Octubre 25, 2020 - 06:20 a. m. 2020-10-25 Por: Gonzalo Gallo

Hoy me apoyo en el superlativo poder de las afirmaciones y las oraciones breves que nutren todo mi ser.



Dios mío, te amo, me amas y siempre estás conmigo. En ti confío y nada temo porque tú vas conmigo.



Hoy elijo amarme sin límites, me acepto y acepto a los demás tal como son sin pretender cambiarlos ni controlarlos



Doy prioridad a amarme, amar y ser un trabajador de la luz, con una amorosa compasión y un servicio desinteresado.



Hoy hago alquimia y transmuto el odio o las culpas en perdón, las dudas en fe, los juicios en bondad y las sombras en luz.



Dios fuente del amor, quiero amarte con todo mi corazón y ver a todos con ojos de amor cuando fallan.



Hoy veo las dificultades como oportunidades y, donde otros ven fracasos, yo veo valiosos aprendizajes.



Hoy elijo no hacer resistencia a la realidad y fluyo con lo que llaman “malo”. Acepto que todo tiene un propósito oculto.



