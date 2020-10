Oasis

Octubre 19, 2020 - 11:30 p. m. 2020-10-19 Por: Gonzalo Gallo

El ser amoroso, sabio y espiritual nunca juzga a sus hermanos porque sabe que, cuando fallan, no han aprendido a amar.



El ser consciente sabe que puede superar aún lo más fiero o arduo con la magia del amor y el poder de la fe.



Tú eres sabio y amoroso cuando agradeces todo cuanto ocurre sin cuestionar algo, aunque tu mente no lo entienda.



Ama ahora, comprende ahora, sonríe ahora, comparte ahora, sirve ya porque no sabes si mañana estarás vivo.



Mañana es la excusa de los indolentes, mañana es la promesa de los falsos, mañana casi siempre es lo mismo que nunca.



Vive enamorado de Dios, de los que están en tu corazón, de la sorprendente creación y de la vida misma.



Sabiduría es encontrar la luz dentro de ti mismo y ayudar a que los otros encuentren la suya en su tiempo, no en el tuyo.



Enfoca toda tu energía en ser amoroso, consciente y sabio porque esa es tu misión de paso por este plano.



