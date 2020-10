Oasis

Octubre 18, 2020 - 11:30 p. m. 2020-10-18 Por: Gonzalo Gallo

Amor es la magia que transforma la sombra en luz, el odio en perdón, la soberbia en humildad y el plomo en oro.



Amor es reconocer tu esencia divina, aceptarte como eres y ver esa misma esencia en los demás, aceptándolos como son.



No escuches a tu ego orgulloso y controlador cuando él te susurra: “Cambia a las otras personas a tu gusto”.



No viniste a cambiar a nadie, sino a respetar el proceso de los otros, aunque no estés de acuerdo con su modo de vivir.



Amar es comprender en lugar de juzgar, perdonar en lugar de odiar, aportar en lugar de criticar, construir en lugar de destruir.



Amar es ser lazo de unión, ser puente que acerca y no muro que separa, es irradiar tu luz y tu bondad.



Habrás comprobado cómo salta tu corazón lleno de júbilo cuando amas de verdad y regalas tu luz a todos.



Es que estás de paso por este plano para ser como la rosa que lleva su fragancia a todos los espacios sin pedir nada a cambio.



