Oasis

Octubre 18, 2020 - 06:20 a. m. 2020-10-18 Por: Gonzalo Gallo

Todo mejora cuando decides borrar de tu mente la palabra ‘problema’ y la cambias por la palabra ‘situación’.



Tu vida depende de cómo miras la realidad: con un enfoque positivo o negativo, con fe o negativismo.



Afronta lo negativo preguntándote: ¿Qué aprendo? ¿Para qué llega esta situación a mi vida? ¿Qué oportunidad se esconde acá?



Todo depende, no de la realidad en sí misma, sino de tu interpretación, de tu respuesta a las propuestas de la vida.



Por eso decía un sabio: “La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de salir adelante con ellos”.



Un triunfador aprovecha la situación adversa para crecer; el perdedor ve un problema en cada situación y se queja.



Imita al inventor y el creativo que convierten una dificultad en una excitante oportunidad y hallan una solución ingeniosa.



En la vida no hay problemas ni fracasos, en la vida hay valiosos aprendizajes y oportunidades para mejorar.



