Oasis

Octubre 13, 2020 - 11:30 p. m. 2020-10-13 Por: Gonzalo Gallo

Una ruptura afectiva, las deudas, un duelo o una enfermedad son experiencias devastadoras que piden amar y confiar.



Ante el mal te sientes derrotado, la fe se apaga y no sabes cómo enfrentar el infortunio y continuar.



En medio de esa desolación es cuando más necesitas nutrir tu alma, estar con Dios y buscar otras estrategias.



La vida no es un acertijo sin solución y los que no se rinden acaban por hallar las fichas del rompecabezas.



Ánimo, enfrenta los desafíos con esperanza, examina tu vida y mira qué cambios debes hacer.



Toda crisis es una oportunidad si corriges el rumbo, aprende de los errores y no te castigues sin piedad.



Recuerda que no hay derrotas definitivas, sólo hay pruebas y aprendizajes necesarios. Y ojo, son para todos.



Muchos que estaban sin salida están ahora en la cumbre y tú también lo estarás si persistes con fe.



