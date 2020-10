Oasis

Octubre 09, 2020 - 11:30 p. m. 2020-10-09 Por: Gonzalo Gallo

El amor es el calor de la luz del ser. Por eso el amor lo abarca todo. El amor es la claridad y el resplandor de la unidad.



El amor falso es insensato, no razona. La razón busca un beneficio. El amor vano se te declara, consumiéndote.



Sin embargo, en medio del sufrimiento, el amor sincero avanza como una rueda de molino, sencilla y de dura superficie.



El amor es eso que nunca duerme, ni siquiera descansa, ni se queda demasiado tiempo con quienes lo hacen.



El camino del amor no es un sendero libre de espinas, pero él las sabe evitar y vence los obstáculos sin rendirse.



El amor auténtico guarda reservas de energía y sabe esperar en la noche oscura a que brille la radiante alborada.



Así como los pájaros crean círculos por el cielo de su libertad, el amor no encadena y antes bien le da alas al ser amado.



El verdadero amor es el tesoro, es el templo en el que los amantes saben comprender y perdonar. Sabiduría de Rumi.



