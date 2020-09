Oasis

Septiembre 28, 2020 - 11:30 p. m. 2020-09-28 Por: Gonzalo Gallo

En este itinerario por la Tierra, avanza sereno y no ansioso, con fe y no con incertidumbre; con amor, no con egoísmo.



Aprende a cerrar ciclos o vas a sufrir debido a los pendientes. En cada buen cierre de ciclos anhela algo glorioso.



Sabiduría es no caer en las trampas de deseos viles que conducen a la cloaca asquerosa de lo bajo y lo ruin.



Con rectitud creas un cielo para ti y los demás, con deshonestidad sufres en el inframundo de lo que te degrada.



Afirma convencido: “Hoy le doy un buen puntapié a la mala suerte o a los amores malsanos y enconados.



Hoy me amo y elijo lo mejor. Hoy le hago un conjuro a la tristeza y saludo con ánimo a la alegría.



Para eso no necesito amuletos, velas, cristales, sahumerios, todos tan útiles como innecesarios.



Lo que me sirve es amarme y amar, sentir a Dios y renovar los acuerdos que me regalan una vida serena y radiante”.



