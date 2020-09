Oasis

Septiembre 21, 2020 - 11:30 p. m. 2020-09-21 Por: Gonzalo Gallo

Cada día renueva tus buenos propósitos, recupera la fe y anímate a dar lo mejor. Di con ánimo:



- Hoy saco del alma el veneno del odio, el rencor y las culpas. Sólo con un perdón generoso tengo paz interior.



- Hoy libero emociones venenosas como la ira y el desespero. No es fácil, pero sólo así avanzo paso a paso.



- Hoy cierro un ciclo en paz, encuentro nuevas razones para vivir y no me quedo muerto en vida.



- Hoy me conecto más con Dios y con mis ángeles, decido ser más espiritual y gano serenidad.



- Hoy acepto lo que vivo y me concentro no en tener, sino en amar y evolucionar espiritualmente.



Si deseas herramientas para ser más espiritual y más feliz te invito a cultivar tu espiritualidad para tener felicidad.



Diversos estudios han demostrado que las personas son más felices siendo más espirituales, o sea, obrando con amor unidas a Dios.



