Oasis

Septiembre 15, 2020 - 11:30 p. m. 2020-09-15 Por: Gonzalo Gallo

Leer historia y biografías es un estupendo medio que te mueve a aprender, desaprender y reaprender.



Cuando me educaron para ser sacerdote me hablaron pestes de Martín Lutero quien inició la llamada reforma protestante.



Por mí mismo tomé consciencia de que la equivocada era la Iglesia con el negocio de las indulgencias.



Es inaudito que se haya llegado a ese sucio mercadeo religioso en el cual supuestamente se compraba la salvación.



Bien hizo Lutero en denunciarlo cuando en 1917 fijó 95 tesis en la puerta de una iglesia buscando un cambio necesario.



Pero en el Vaticano no podían apoyar eso y ya sabemos cómo se dio una ruptura que también tuvo visos políticos.



Lutero era un sacerdote culto, un estudioso, y con el tiempo se unieron a su protesta personajes como Calvino.



La falla fue cambiar la dependencia que existía hacia Roma por un apego literal y no crítico a la Biblia que aún persiste en muchos grupos cristianos.



