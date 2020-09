Oasis

Septiembre 11, 2020 - 11:30 p. m. 2020-09-11 Por: Gonzalo Gallo

Tal como te comunicas, te relacionas. ¿Has hecho algún taller o experiencia para saber comunicarte?



Los humanos somos complejos y no es común que dediquemos escaso tiempo a lo que es más importante.



Los expertos en temas de pareja saben que casi ninguna se ha interesado por aprender a comunicarse bien.



Tan valioso que es aprender esto: saber escuchar, valorar el lenguaje no verbal, manejar bien el tono, no discutir ni suponer.



Date el regalo de aprender todo eso y podrás disfrutar de relaciones armónicas con tu pareja y con todos.



Por ejemplo, el arte de escuchar te pide dejar de lado el ego soberbio que te lleva a creer que tienes la razón.



Entonces, mientras el otro habla, no lo escuchas y simplemente estás preparando tus argumentos para convencer.



Una buena comunicación sólo fluye con amor, humildad, respeto, tolerancia, paciencia y serenidad.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog