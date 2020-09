Oasis

Septiembre 09, 2020 - 11:30 p. m. 2020-09-09 Por: Gonzalo Gallo

Ama a Dios con todo el ser y no lo busques sólo en la necesidad como si Él fuera un bombero o de la Cruz Roja.



Da gracias desde que el sol brilla en el horizonte y sigue dando gracias todo el día, sin cesar.



Que tu oración también sea para adorar, bendecir, pedir perdón y alabar, no únicamente para pedir.



Que tu fe no se resienta en los días turbulentos y resista el fuerte embate de las dudas y el miedo.



Cualquiera es un buen marino con la mar en calma, cualquiera cree en los tiempos luminosos.



Pero la fe se prueba en las crisis y los tiempos aciagos, así como los metales se prueban en el horno ardiente.



Confía aunque estés en el abismo, insiste con fe y ganas, busca apoyo, levántate y no te rindas.



La fe es tu fuerza y Dios es fiel, te ama y nunca abandona a sus amigos. Al final todo estará bien.



