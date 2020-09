Oasis

Septiembre 07, 2020 - 11:30 p. m. 2020-09-07 Por: Gonzalo Gallo

En la historia del arte, el año 1874 marca un hito muy importante, un punto de quiebre y de cambios.



En ese año los pintores impresionistas fueron rechazados y sus pinturas no pudieron exhibirse en el Salón de Artistas de Francia.



Pero ellos no se rindieron y con fe y coraje organizaron su propia muestra o exposición de obras.



Entre ellos estaban personajes de la talla de Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas y Alfred Sisley.



Por una obra de Monet llamada ‘Impresión’, cierto crítico de arte los bautizó como Impresionistas y triunfaron.



Estaban interesados no en temas históricos o de los mitos sino en la realidad, la óptica, la luz y el color.



Fueron los primeros artistas que pintaron al aire libre atentos a los cambios que la luz creaba en los objetos y lo que veían.



Se atrevieron a algo nuevo, a cambiar lo rígido. ¿Así eres tú? ¿Impulsas cambios o te resistes a ellos? La vida es cambio.



