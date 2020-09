Oasis

Septiembre 06, 2020 - 06:20 a. m. 2020-09-06 Por: Gonzalo Gallo

Ante una pena devastadora crees que la tristeza será eterna; pero un día descubres que las heridas cicatrizan y la fe regresa.



Ante un desengaño dejas de creer en el amor, pero un día tu corazón late con fuerza si alguien te atrae.



Sólo necesitas encontrar soporte en la confianza recia y superar los límites que te tienen acorralado.



La vida te invita a salir del camino de lo trillado, ser atrevido, creer, crear y asumir nuevos riesgos.



No hay derrotas definitivas cuando vives unido a Dios, usas tus talentos y eres perseverante.



Con frecuencia busca un lugar calmado, cierra tus ojos, relájate y rueda la película de tu vida con fe y sin culparte.



Evoca esos días de abatimiento que lograste dominar y recuerda jubiloso tus muchas victorias.



Eres un triunfador, has ganado muchas batallas y volverás a hacerlo porque no hay derrotas definitivas. Elige meditar.



