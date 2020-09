Oasis

Septiembre 02, 2020 - 11:30 p. m. 2020-09-02 Por: Gonzalo Gallo

La sicóloga Frances Cohen Praver indica que la familiaridad, el confort y la seguridad propios del matrimonio disminuyen la pasión.



“Con buenos años de convivencia ciertas experiencias negativas deterioran la relación y generan rechazo”.



Las parejas necesitan renovar sus vidas, salir de una negativa zona de confort y ser creativas en todo lo que hacen.



También deben desterrar odios, iras, culpas y rencores que contaminan su relación o la envenenan.



El perdón oxigena y permite que entierren el pasado y no tengan en su relación un espejo retrovisor.



Es bien perjudicial estar sacando en cara lo negativo del pasado y eso indica que no se ha dado un perdón radical.



Otro gran vacío en la vida de pareja es este: son pocos los que cultivan una vida espiritual que es fuente de la mejor energía.



Está demostrado que con Dios en la vida todo fluye mejor, pero no es con una religión rutinaria, es con una espiritualidad fresca y viva.



