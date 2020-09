Oasis

Agosto 31, 2020 - 11:30 p. m. 2020-08-31 Por: Gonzalo Gallo

Se cree que por allá entre los años 80 y 50 a. C. un judío con cultura griega escribió el libro bíblico llamado Sabiduría.



Desde el primer capítulo muestra una fe en la que Dios castiga (1,9), y esa era la que en ese entonces existía.



Lo triste es que después de que Jesús habló de un Padre amoroso todavía muchos predicadores sigan con ese dios inexistente.



El libro, como en tantas partes del Antiguo Testamento, pinta a un dios severo que “precipita de cabeza” a los que que fallan 4,19.



“Los granizos de su cólera caerán sobre los insensatos”, y “los dispersará como el huracán”. 6, 21 y 23.



En otras partes se habla hermoso de la sabiduría: “Es luz y no se torna opaca, se muestra con gusto a los que la aman”.



“En ella se encuentra un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, ágil, penetrante, orientado al bien”.



Aprende a leer la Biblia con inteligencia, no tomes todo al pie de la letra y desecha lo negativo que se creía hace siglos.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog