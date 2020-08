Oasis

Agosto 30, 2020 - 06:20 a. m. 2020-08-30 Por: Gonzalo Gallo

Cuando alguien golpea una alfombra, los golpes no van contra la alfombra, si no contra el polvo en ella. Proverbio sufi.



¡Oh!, feliz el alma que no se toma nada personal y deja que tanto los elogios como las críticas le resbalen.



Hoy decido iniciar una vida nueva y afirmo: ha llegado el momento de romper todas mis cadenas, y desechar todos mis temores.



Hoy elijo amarme de verdad, sanar viejas heridas, soltar odios, rencores,

culpas o iras, y volar libre en el cielo.



Te abro la puerta, mi Dios, en mi ser y al amor. Con los angelitos a mi lado, soy vecino de las estrellas.



Amo, me amo y el mundo es alegre, lleno de colores y de luz, a pesar de las necesarias dificultades para madurar.



No batallo con la realidad y acepto que la semilla debe estar bajo tierra y partirse para que crezca la planta que da vida.



El amor y la fe ponen fin a la angustia, la ansiedad o los miedos. Amo y es como si el sol no se ocultara y brillara en la noche.



