Oasis

Agosto 09, 2020 - 11:30 p. m. 2020-08-09 Por: Gonzalo Gallo

Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar las barreras que has construido contra él dentro de ti mismo.



No busques solo el amor, busca a aquel que también esté buscando el amor y es posible que los corazones se unan.



¿Pero por qué tendrás que buscar siquiera? El amor no está perdido, el amor está justo cerca, como tus propias venas y arterias.



Sin culparte ni juzgarte, toma consciencia de que eres tú el que siempre pone barreras entre ti y el amor.



Cada quien ve lo invisible, en proporción a la claridad de su corazón.



Quizás buscas entre las ramas lo que sólo se encuentra en las raíces.



Mira más allá de tus pensamientos, sólo así podrás beber el néctar puro de este momento.



Coloca tu visión en un lugar más alto de lo que tus ojos puedan ver.



No mires atrás, nadie es feliz anclado con odios en el ayer.



No temas al futuro, nada dura para siempre. Si vives en el pasado o el futuro, vas a perder este momento.



