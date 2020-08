Oasis

Agosto 09, 2020 - 06:20 a. m. 2020-08-09 Por: Gonzalo Gallo

Dios mío, me das consciencia de unidad contigo, con todos los seres humanos y con el universo.



Entonces nunca me siento separado de ti y de los demás, porque todos somos uno en ti y tú eres el Todo en nosotros.



Cuando mi fe vacila y me siento a punto de sucumbir haces que te sienta cercano, como siempre lo estás.



Necesito confiar en ti y creer firmemente que me acompañas en todo momento y nunca me dejas.



Necesito creer que hay pruebas exigentes y que soy capaz de superarlas cuando no desfallezco.



Unido a ti me ayudas a avanzar. Dios altísimo, pongo mi vida en tus manos y al mismo tiempo doy lo mejor de mí.



Los miedos se van y el desánimo se esfuma cuando pongo mi mente y mi corazón en ti con una fe recia.



Basta que piense en ti y sienta tu amor para que el sol brille y el camino se despeje. Te amo y en ti confío.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog