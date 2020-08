Oasis

Agosto 06, 2020 - 11:30 p. m. 2020-08-06 Por: Gonzalo Gallo

Te comparto algunas luces para que seas más espiritual y aprendas a amar aquí y ahora:



- Busca un grupo serio que responda a tus creencias y que no sea fanático, rígido, ni cerrado.



- Busca también un buen guía sabio y amoroso, pero no idolatres a nadie y conserva tu autonomía.



- Identifica tus dones para servir con ellos y llena tus vacíos para pulirte en un proceso de mejoramiento.



- No caigas en la trampa del autoengaño o en las ilusiones de la soberbia y crece en humildad.



- Cultiva con Dios una relación de amor. Que sea para ti el Amado igual que para los místicos.



- Evita un narcisismo espiritual y ama a Dios en los demás con un amor servicial, compasivo y comprensivo.



- Apóyate en libros sólidos de Anthony de Mello, Eckhart Tolle, Osho, Ken Wilber o Carlos Vallés.



