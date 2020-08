Oasis

Agosto 05, 2020 - 11:30 p. m. 2020-08-05 Por: Gonzalo Gallo

A veces los padres y abuelos, en su afán de mimar y sobreproteger, malcrían ‘hijos o nietos bon bril’ o de la ‘generación nini’.



Ni trabajo ni estudio. ¿Para qué? Mis padres o abuelos me mantienen mientras veo Tv o videojuegos y me divierto con los amigos.



Los adultos olvidan que para tomar consciencia hay que afrontar consecuencias que casi siempre deben ser duras.



Es el modo como suelen aprender los humanos: a las malas, estrellándose, tocando fondo.



Pero ellos no quieren eso para sus ‘niños de 24 o 30’, “pobrecito(a), me da pesar, yo lo(a) sostengo”.



Y ahí tenemos esos espinosos dramas de familia en los que tanto los mayores como los hijos sufren en su inconsciencia.



Es que es tan común llamar amor al pesar o la lástima, mientras se interfiere en el aprendizaje de ‘ese(a) niño(a)’.



Tan inconscientes son los adultos como esa ‘niña’ o ‘niño’ nini, que van a sufrir mucho y a hacer sufrir a otros.



