Oasis

Julio 31, 2020 - 11:30 p. m. 2020-07-31 Por: Gonzalo Gallo

Nunca leas el Apocalipsis como un libro atemorizante, en realidad es una invitación a la fe y la esperanza.



Si no te aferras a sus símbolos catastróficos, lo que en esencia quiere decir es bien positivo y reconfortante:



Así como la Iglesia primitiva fue perseguida, pero al final triunfó, así triunfan los que están con Dios.



Tampoco permitas que te amenacen con las tan manipuladas señales de un próximo fin del mundo.



Esas erróneas interpretaciones se hacen desde hace siglos y los incautos aún se las creen.



Te invito a que aproveches ese libro para meditar textos que nos invitan a amar y no estar dormidos.



Que Dios no tenga que decirte: “Tengo algo contra ti: has perdido tu amor del principio”. Ap. 2,4.



Este texto es inquietante porque en el amor de pareja y en el trabajo es frecuente que se desvanezca el amor primero.



