Oasis

Julio 30, 2020 - 11:30 p. m. 2020-07-30 Por: Gonzalo Gallo

No creas en agüeros como estos: es mala suerte cruzar debajo de una escalera y más si se te atraviesa un gato negro en el camino.



Pilas si te citan en la oficina 13 de un piso 13 un viernes o un martes 13. Si es que hallas ese piso porque se saltan del 12 al 14.



Está muy atento si te reciben en un lugar con la escoba detrás de la puerta para echarte rápido de ese lugar.



Así que mejor protégete y cuelga sábila a la entrada de tu hogar para espantar las malas energías.



Ponte la ropa al revés si sospechas que te hacen brujería, no abras el paraguas en la casa para no convocar tormentas.



Reza para que se te pare una mariposa en el cuerpo o una mariquita roja con pepas negras de la fortuna.



Tu suerte mejora si encuentras un trébol de cuatro hojas y si usas una pata de conejo como amuleto.



Buena suerte si al caminar hallas una herradura abandonada en el camino con los cabos hacia atrás. ¡Ay, tantas tonterías que algunos creen!



Sigue en Instagram @Gonzalogallog