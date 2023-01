Enero 11, 2023 - 11:30 p. m.

2023-01-11

Por:

Gonzalo Gallo

Dios, me das tu luz para ver como los niños y los místicos. Ellos tienen una gran ventaja y una gran tesoro: siempre ven con el corazón.



No se pierden en cálculos mezquinos, no desmenuzan todo con la cabeza y siguen sus corazonadas.



Y esta es una verdad que captó bien el famoso autor de El Principito, Antoine de Saint Exupery.



“No vemos bien sino con el corazón”, les dice él a los que deambulan extraviados en la vorágine del materialismo.



Sí, amado Dios, solo el amor nos aleja de ese remolino impetuoso y nos lleva a mirarlo todo con los ojos del alma o del corazón.



Esa era la mirada tuya, Jesús, una mirada compasiva que rompía las distancias e invitaba a la trascendencia.



Por tanto, sintonizo de verdad con lo mejor de mí y no me privo de tantas maravillas ajenas al mundo de la razón.



“De aquellos que son como los niños es el Reino de los cielos”, dijiste Jeshua. ¿Quiero despertar el niño que duerme dentro de mí?”.