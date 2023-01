Enero 10, 2023 - 11:30 p. m.

2023-01-10

Por:

Gonzalo Gallo

Un anciano caballero poseía una tienda de antigüedades y curiosidades en la ciudad de Roma.



En cierta ocasión, entró un turista y se puso a hablar con él acerca de la infinidad de cosas que había en aquella tienda.



Al final preguntó el turista: ¿Cuál diría usted que es la cosa más rara y misteriosa que hay en esta tienda?



El anciano echó una ojeada a los centenares de objetos: animales disecados, cráneos reducidos, muebles antiguos.



Peces, pájaros enmarcados, hallazgos arqueológicos, cornamentas de ciervos, fósiles y preciosas lámparas y pinturas.



Al rato se volvió al turista y le dijo sonriente. Sin duda alguna, lo más raro que hallé en esta tienda soy yo. Y agregó:



En mis 78 años de vida me he convencidos cada día más de que los humanos son demasiado complejos e impredecibles.



Llamamos amor lo que no es amor, fe lo que no es fe y felicidad lo que tampoco es felicidad. Somos raros.