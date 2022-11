Noviembre 19, 2022 - 11:15 p. m.

2022-11-19

Por:

Gonzalo Gallo

La realidad no es cambiable. Cambia la interpretación mas no ella en sí misma. Puedes generar una nueva realidad al hacer un cambio interno.

Afirma: “Mientras no haga un cambio interno, la realidad externa que se me presenta será la misma.



Si siempre sigo el mismo método, es claro que obtendré el mismo resultado. Si cambio de método, tengo otro resultado”.



A Albert Einstein se le atribuye esta frase: “Si quieres resultados diferentes ¿por qué sigues haciendo lo mismo?”.



En las leyes universales siempre se sabe que como es afuera, es adentro. El cambio debe hacerse en el interior.



Cuando decido actuar con amor, voy a cosechar amor si siembro amor. Siempre se cosecha lo que se ha sembrado.



Esa siembra puede haberse dado en otra vida y ya en esta tengo la oportunidad de realizar buenos cambios.



En la vida vuelvo a encontrarme con seres con los que necesito sanar algo con un perdón compasivo.



La meditación y ser cada día más consciente llevó a Siddharta a una iluminación, y por eso lo llamaron Buda, o sea, despierto.



