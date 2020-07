Oasis

Julio 19, 2020 - 11:30 p. m. 2020-07-19 Por: Gonzalo Gallo

Cuando oro y viajo al interior, gano paz, me vacuno contra absurdas exigencias e inútiles pretensiones.



Deseo sólo aquello que necesito, trato a los demás con bondad y soy un faro de potente luz.



Vivo en armonía porque no relego a un rincón mis valores y me guío siempre por buenos principios. Elijo confiar en ti, Señor, y mi barco capotea los escollos.



Unido a ti, Dios de mi corazón, soy fuerte contra las insidias del mal y sé distinguir lo esencial de lo que es aparente y baladí.



¿Hay algo más valioso que gozar de paz interior? Sé que no y, por eso, amo y hay coherencia entre lo que hago y lo que pienso.



Cada día le abro más espacio a lo espiritual y soy generoso al compartir y magnánimo al perdonar.



Mi meta es perfeccionarme, mi alegría nace de servir, y mi deseos ponen a raya la ambición desmedida.



En suma, sé que acá estoy de paso y disfruto esa libertad que gozan los que viven unidos a ti Dios, mi Creador.



