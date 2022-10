Octubre 08, 2022 - 11:20 p. m.

2022-10-08

Por:

Gonzalo Gallo

Dedica buen tiempo a meditar y, al darle paz a tu alma y purificar la mente, verás cómo aumentan los días dorados.



Puede decirse que la verdadera expulsión del paraíso fue el final de la inocencia por causa de la soberbia.



Meditar es un arte que pide dedicación y cuando avanzas siempre entras a un espacio sagrado lleno de luz y serenidad.



Hay muchas maneras de meditar, pero una respiración consciente es la que ayuda a aquietar la mente volátil.



En internet hallas distintas meditaciones, elige las que más te ayuden a conectar con Dios en tu interior.



Y te digo esto porque hay personas que meditan sin que Dios aparezca para nada en su ejercicio.



Lo respeto, pero esa meditación atea me parece pobre y no tan eficaz para sanar el ayer y soltar pesadas cargas.



Sin Dios el humano suele vagar errático. Ya cada quien elige si quiere o no una religión. A veces ayudan y a veces frenan.



