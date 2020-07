Oasis

Julio 12, 2020 - 06:20 a. m. 2020-07-12 Por: Gonzalo Gallo

Ama aquí y ahora y no malgastes tus energías de hoy en un ayer que ya no puedes cambiar.



Lo único que puedes hacer con el pasado es sanarlo con el perdón, libre de odios y culpas que te contaminan.



Pon todo tu corazón en el instante y saborea cada experiencia con la inocencia y la avidez de los niños.



Es de sabios valorar el presente y dejar el pasado y el futuro en las manos del buen Dios.



No pierdas tu paz interior tratando de cambiar el pasado ni tampoco anticipando los problemas del mañana.



Los seres humanos sufren en demasía fantaseando con problemas que nunca van a afrontar.



Por eso ama aquí y ahora y elige estar presente y estar consciente. Ese es el sendero de los sabios.



El amor es la respuesta a todos tus interrogantes y Dios es tu fuente de paz y tu descanso.



