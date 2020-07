Oasis

Julio 10, 2020 - 11:30 p. m. 2020-07-10 Por: Gonzalo Gallo

Date el gusto de ver y escuchar en YouTube al gran cantante José Luis Rodríguez cantando con Los Panchos el bolero ‘Perdón’.



“Perdón vida de mi vida, perdón si es que te he faltado, perdón cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón”.



Son palabras que no todos expresan porque los frena un ego soberbio que les impide reconocer sus fallas.

Al mismo tiempo son palabras que pueden no ser sinceras, sólo dulces y vanas promesas de cambio.



Cuando te agravian en la relación de pareja, debes actuar con sapiencia y no confiar si el otro no decide cambiar de verdad.



Esa decisión debe verse corroborada por hechos reales que muestren un giro permanente en la conducta.



Todo se debe perdonar y, ojalá, se pueda salvar una relación por el bien de la pareja y de los hijos; no sigas solo por ellos.



Es fácil decir “cariñito amado y ángel adorado”, no lo es tanto llevar una vida correcta en amor verdadero.



