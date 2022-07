Julio 26, 2022 - 11:30 p. m.

2022-07-26

Por:

Gonzalo Gallo

Hace muchos años un sabio lama tibetano dijo: “Disfrutas más el ahora cuando tu mente viaja poco al pasado y al futuro”.



Ojo, sé bien consciente de que la vida está sólo en el instante y lo sensato es amar en el aquí y el ahora.



Sólo para algo grato es bueno hacer remembranzas alegres y cultivar sueños luminosos y motivantes.



Lo sano es pulverizar dolorosas añoranzas y evitar vacuas fantasías sobre un futuro que acaso nunca llegue.



Al recordar, un secreto es crear asociaciones curiosas o ligadas a símbolos impactantes que por eso se graban.



Aún recuerdo a un profesor que ancló en mi mente a los tres trágicos griegos con esta ingeniosa frase: “Eurípides, hijo mío, no me Sófocles, que te Esquilo”.



Interesante, pero lo más valioso es que sólo recuerdes lo que te da felicidad y no lo que te hace sufrir. Ama aquí y ahora, ahora, ahora.



La palabra presente habla de un don o regalo. Date, pues, el regalo de amarte y amar en el presente.