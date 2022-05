Mayo 29, 2022 - 11:30 p. m.

2022-05-29

Por:

Gonzalo Gallo

“Las perlas no relucen en la orilla del mar. Si quieres una, debes bucear duro para conseguirlas”. Proverbio chino.



Los seres facilistas y comodones caen en las trampa de eludir lo difícil y buscar solo lo que no exige esfuerzo.



Se equivocan porque en la vida casi todo lo que es valioso solo se conquista con pasión y superando escollos.



Te invito a reflexionar con estas sabias palabras de un ser tan comprometido como lo fue Steve Jobs:



“Este es uno de mis mantras: concentración y simplicidad. La simplicidad puede ser más difícil que la complejidad.



Tienes que trabajar duro y pensar con claridad para hacer las cosas simples. Pero merece la pena porque, una vez que lo consigues, mueve montañas.



No me dedico a poner las cosas fáciles a mis trabajadores. Me dedico a lograr que cada día se superen a sí mismos.



La vida de Jobs fue un ejemplo de resiliencia: sus padres lo entregaron a otra pareja y fue despedido de Apple habiéndola creado.



