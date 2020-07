Oasis

Julio 05, 2020 - 06:20 a. m. 2020-07-05 Por: Gonzalo Gallo

En algún momento alguien nos ha rayado el corazón y quizás hemos alimentado odio, rencor o venganza.



Si alguien te ha hecho mucho daño, lo normal es que cueste cielo y tierra perdonar de corazón.



Si apelas a la comprensión y la compasión, sanas las heridas emocionales y alejas el sufrimiento.



Al perdonar, dejas de pensar en el perpetrador y no ves el mundo como un lugar hostil, peligroso o injusto.



La compasión no ve a los seres como buenos y malos, y mira a quien falla como un ser en inconsciencia y desamor.



Es que el mundo no es negro y blanco y nadie es químicamente puro ni químicamente malo.



En el óleo de la vida hay muchos matices, hay grises y no todo es del todo oscuro ni luminoso o claro.



Mira en internet este video: ‘El asesino de Río verde’, y sé consciente de la paz de quien perdona y la rabia de quien odia.



