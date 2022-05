Mayo 01, 2022 - 06:20 a. m.

2022-05-01

Por:

Gonzalo Gallo

Aceptar no es estar de acuerdo con lo que sucede, es asumir la realidad sin batallar o renegar, en paz y sin hacer resistencia.



La aceptación positiva no es resignación. Tiene tres características: es dinámica, amorosa y serena: DAS.



Con dinamismo hacer lo que puedas para mejorar la realidad cuando es sombría.



Fluyes con serenidad. Vibras con amor. Te DAS ese regalo y es medalla de oro en la maratón de la vida.



Ámate y acéptate como eres. Acepta a los demás como son, sin soportar abusos. Acepta los hechos y cambia lo poco que puedas.



Es claro y sabio este aforismo oriental: Si lo acepto, las cosas son como son. Si no lo acepto, las cosas son como son.



Si lo aceptas afrontas una traición, una pena, una crisis, y fluyes. Si no lo aceptas también vives eso pero sufres y te estancas.



El agua que no fluye se contamina. Elige aceptar para poder ser feliz.



Hacer resistencia agota la paciencia y te atrapa en la inconsciencia. Aceptar tu camino te da paz y felicidad.



