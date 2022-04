Abril 24, 2022 - 06:20 a. m.

2022-04-24

Por:

Gonzalo Gallo

Adele, de 17 años, estaba en una reunión familiar en la que cada pariente contaba algo lindo y valioso para los demás.



Cuando le llegó el turno dijo animosa: “Siempre recuerdo a mi profesora Lucía que me educó cuando tenía 13 años.



Gracias a ella aprendí a estar en el ahora y a soltar las ofensas sin contaminarme con odios culpas o rencores”.



Entonces sacó de su cartera tres objetos: una carita feliz, un frasco pequeño de ‘liquid paper’ y un borrador y dijo:



Ella me enseñó a tener una pequeña agenda en la que debía anotar todo lo positivo y lo negativo de los demás hacia mí.



Si alguien me ofendía debía anotarlo, comprender, perdonar y luego borrar eso con el corrector líquido o el borrador.



Si alguien me trataba con amor debía dibujar una carita feliz y regalársela con amor y gratitud a la persona.



La profe Lucía fue la mejor que tuve y nos cambió la vida a todas. Aún hoy en día practico lo que me enseño.



