Julio 01, 2020 - 11:30 p. m. 2020-07-01 Por: Gonzalo Gallo

El universo esconde infinidad de regalos y de maravillas si desarrollas tu sensibilidad para admirarlas.



Si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor o un minúsculo grano de arena, tu vida entera cambiará



Valorar los pequeños detalles, que en realidad jamás son pequeños, es una de las claves de la felicidad.



Admira con ojos de bebé o de explorador y agradece sin cesar porque la

gratitud es un tesoro para tu ser.



La felicidad viene de adentro, no la pongas ni la busques afuera porque así no tienes control sobre ella.



Ponerla afuera te lleva a poseer y crear apegos que temprano o tarde te harán sufrir más de la cuenta.



Admirar, agradecer, amar y aceptar, son cuatro acciones sabias que te permiten fluir en paz, incluso con duras pruebas.



El sabio no se engancha con lo duro o los azares, sabe que todo pasa y confía en que llegarán días radiantes.



