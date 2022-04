Abril 17, 2022 - 06:20 a. m.

2022-04-17

Gonzalo Gallo

En estos días descansa, pero también nutre tu alma, ora, medita lee algo inspirador y practica la compasión.



Es un valor que no tiene nada que ver con la lástima, sino con la bondad y la sensibilidad. Jesús fue súper compasivo.



Tú vuelas en el espacio de lo divino cuando te sientes uno con los otros, por más equivocados que estén.



Los entiendes, los aceptas y no incubas en tu mente pestes como el odio, la ira o la intransigencia.



Eres un ser tocado por el halo de la compasión y haces tuyos los dolores que consumen a tus hermanos.



Y la palabra “hermanos” no es para ti una palabra vacía sino una realidad vida que nace de estar con el Padre.



La compasión te une a los demás y te impide juzgar, tienes un corazón abierto, no un corazón duro y hermético.



Puedes medir tu nivel de fe o espiritualidad por el alcance de tu compasión, no por ritos, rezos o doctrinas.



