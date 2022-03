Marzo 27, 2022 - 06:20 a. m.

2022-03-27

Por:

Gonzalo Gallo

El amor auténtico está más allá del deseo pasional, del interés egoísta y de necesitar al otro.



El amor se teje pacientemente con hilos dorados de sinceridad y confianza, respeto y comprensión.



Hilos de tolerancia y perdón, compromiso y paciencia, ternura y lealtad, generosidad y reciprocidad.



Sólo así el amor perdura y no tiene fecha de vencimiento como un alimento que se compra en el mercado.



Amar es un arte con pocos artistas y muchos aprendices que se creen maestros. Y es que todo arte pide dedicación y entrega, disciplina y perseverancia.



Si quieres ser un artista en el amor ten suficientes detalles para hacerlo feliz; suficiente aceptación, para no intentar cambiar al otro.



Suficiente paciencia para superar las crisis; suficiente esperanza para no claudicar, y suficiente perdón para no guardar odios, ni culpas.



La rutina oxida el amor y que hay que renovarse en cada amanecer. El amor que no está brotando, está muriendo continuamente.



