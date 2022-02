Febrero 27, 2022 - 06:15 a. m.

2022-02-27

Por:

Gonzalo Gallo

El Dios que existe es amor puro, bondad ilimitada. Cercano y, al mismo tiempo, insondable, e inefable.



Incognoscible e inasible para una mente humana limitada que exige ver y tocar para creer. Dios es el amado y el todo, el no manifestado.



El que le dice a Moisés. Soy el que soy. Definición con la que se presenta y al mismo tiempo se esconde.



Y lo hace para que el ser humano no caiga en la tentación de manipularlo, de creer que desentraña el misterio.



Que lo tiene en sus manos y lo maneja con rezos según sus intereses, a veces nobles, y a ratos mezquinos y ruines.



El Dios que existe ama con desmesura y sin fronteras, nada te reprocha si caes, porque sabe que eso es parte del aprendizaje.



No tiene nada que perdonarte y es un desvarío que lo puedas ofender. Si lo pudieras ofender sería diminuto como nosotros.



Los credos te dicen que lo ofendes para poder existir y abrogarse el poder de perdonar en su nombre.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog