Oasis

Junio 24, 2020 - 11:30 p. m. 2020-06-24 Por: Gonzalo Gallo

Si vibras en amor auténtico y obras con buena consciencia, no importa tu religión o que no estés en alguna.



En todas hay buenas y falsas creencias, gente linda y personas con una fe desviada y que actúan muy mal.



Por eso se lee en la Biblia: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí”.



Lo que cuenta es que en un credo o fuera de ellos, seas un ser amoroso, recto, compasivo, transparente y generoso.



Sé cada día más espiritual, o sea, más unido en amor a Dios, a los demás y a la hermosa creación.



En el cielo no tienes ni sexo, ni raza, ni religión, allá solo regresa un espíritu que ojalá haya crecido en amor y consciencia.



Las religiones son creaciones humanas, pero todas se presentan como divinas y aseguran que sus creencias vienen de Dios.



Sé reflexivo y no digieras todo. Usa tu mente y toma sólo lo que te ayude a ser una mejor persona.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog