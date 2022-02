Febrero 06, 2022 - 06:15 a. m.

2022-02-06

Por:

Gonzalo Gallo

Borra creencias sin fundamento. Dos de ellas son confundir el amor con los apegos y ver la muerte como un mal.



Entonces es lógico que reniegues cuando los que amas retornan a una mejor vida. Solo muere el cuerpo.



No te educaron ni te educas para seguir unido a ellos sin un cuerpo físico. Culpas a un Dios que no existe y no hace lo que te enseñaron.



Puedes ver esto como una fabulación o abrir una mente hermética y aceptar que la fe en la que te apoyas tiene grietas.



Con una fe distorsionada la vida te abruma y está llena de acertijos y enigmas. Elige redactar un nuevo libreto.



Explora otros espacios en el campo de las creencias que opacan tu vida. Sé consciente de que cada quien crea según cree.



Dios te dice: “Yo te di el poder de crear tu realidad. Lo del Plan de vida no es un despropósito, es una clave para ver todo como es”.



Si este escrito llegó a ti y no es coincidencia, es porque en esta encrucijada de tu vida puedes otear nuevos horizontes. Puedes renacer.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog